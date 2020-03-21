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رياضة

جلسة حاسمة لامير توفيق مع أحمد فتحي بالأهلي ..غدا

السبت 21/مارس/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يعقد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي جلسة حاسمة غدًا مع احمد فتحي  الظهير الأيمن للفريق لحسم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

 ومن المقرر أن يحضر فتحي إجتماعًا أخر مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بعد وضع النقاط علي الحروف مع أمير توفيق .

وكان فتحي قد توصل إلي إتفاق مبدئي مع إدارة الأهلي علي تجديد تعاقده خلال رحلة جنوب أفريقيا ومواجهة صن داونز ، ولكن عرض تلقاه اللاعب من بيراميدز بعثر جميع الأوراق تمامًا.

ووجه الاهلي الشكر لحسام عاشور وشريف إكرامي علي الفترة التي قضوها داخل الأهلي فيما تم تجديد تعاقد وليد سليمان لمدة موسمين.

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