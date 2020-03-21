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أصل الحكاية

مؤشر 2020.. فوربس تتحدى كورونا بـ 20 دولة الأكثر سعادة

السبت 21/مارس/2020 - 03:09 ص
فنلندا البلد الأكثر
فنلندا البلد الأكثر سعادة في العالم
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أماني إبراهيم
في الوقت الذي يجتاح فيه فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) العالم وجعل أكثر من بلد في حزن تام، من المفترض أن اليوم 20 من مارس هو يوم السعادة العالمي كما حددته منظمة الأمم المتحدة، والتي أصدرت تقرير السعادي العالمي السنوي للسنة الثالثة على التوالي.

وعلى الرغم من أنه وقت صعب للإعلان عن مدن أو بلاد سعيدة في ظل الكارثة الذي يشدها العالم بعدد وفيات تجاوز 10 آلاف شخص، إلا أن القائمين على التقرير رأووا أنه يجب استغلال التقارير السعيدة كمحاربة للأوقات الصعبة، ووفقا لـ مجلة فوربس، فقد احتلت فنلندا رأس القائمة كأسعد دولة في العالم، مع الدنمارك في المرتبة الثانية، تليها سويسرا التي أخرجت النرويج من المراكز الأولى هذا العام.


وبحسب التقرير فإن السعادة تكمن في تكاتف الدول ومساندتها لبعضها البعض، فهذا يزيد شعور الانتماء في أي بلد، وتعتبر هذه هي المكاسب الحقيقية لتعويض الخسائر المادية، ويتم تحديد الدول والمدن بناءا على مسح سنوي لشبكة التنمية المستدامة للأمم المتحدة في 156 دولة، وترتيب الدول يكون وفقا لعدة متغيرات منها الدخل، الحرية، الثقة، متوسط العمر المتوقع، الدعم الاجتماعي، ولكن تقرير هذا العام تم إصداره بشكل خاص بحسب التأثير على البيئة، الاجتماعية والحضرية والطبيعية وعلاقة الفئات الثلاث بالسعادة.  

وتعد هذه أسعد 20 دولة حول العالم لعام 2020:
1- فنلندا
2- الدنمارك
3. سويسرا
4 - أيسلندا
5- النرويج
6- هولندا
7- السويد
8- نيوزيلندا
9- النمسا
10. لوكسمبورج
11- كندا
12- أستراليا
13. المملكة المتحدة
14. إسرائيل
15. كوستاريكا
16- أيرلندا
17. ألمانيا
18. الولايات المتحدة
19- الجمهورية التشيكية
20- بلجيكا
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