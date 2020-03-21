مي جلال تحكي عن موقف مضحك حدث لها مع منى زكي.. فيديو

أستضافت الإعلامية منى أبو حمزة خلال حلقة الليلة من برنامج "حكايتي مع الزمان" المذاع على قناة "الحياة" مي جلال مصممة الأزياء التي كشفت عن علاقتها بالفنانة منى زكي.





وحكت الأستايلست مي جلال موقف مضحك لها مع صديقتها منى زكي، مضيفة : "في مرة قامت بعمل مقلب في خالها، بعد أن قرروا الدخول عليه من بلكونة الغرفة، وتفاجئوا انهم اقتحموا غرفة شخص غريب وقام بالصراخ وتفاجئ بمنى زكي أمامه".





وأكدت "مي جلال" أن طبيعة منى زكي إنها معظم الوقت تنسى إنها فنانة مشهورة وتتعامل كاي شخص عادي، موضحة أن منى زكي هي شخصية مختلفة عن فنانين كثيرين بسبب جرأتها وسط الناس.





من جانبها قالت الفنانة منى زكي " : أنا عشت حياتي بعمل حاجات حبتها، وتربيت علي أشياء بحبها وتعلمت اني احافظ عليها، وتكريمي في المهرجانات الفنية ليس لي لوحدي ولكل كل من دعمني ووقف معي".





وظهرت "منى زكي" خلال اللقاء بمراحل عمرية مختلفة عن طريق خضوعها لتغيير كامل بالمكياج، لتكشف بها عن إحساسها وأمنيتها في كل مرحلة.





وتعتمد فكرة البرنامج على ظهور الضيوف في مراحل عمرية مختلفة، الأولى بمرحلة الشباب، ثم يتمّ وضع ماكياج خاص ليكونا في سن الـ60، وبعدها يتمّ وضع ماكياج آخر ليصبحا في سن الـ80.



