مفاجأة غريبة.. ديزني توقعت فيروس كورونا في فيلم ربانزل

على ما يبدو أن شركة ديزني تنبأت في أفلامها بغرابة أن العالم سيضربه الفيروس التاجي «كورونا» وقد يحتاج الجميع إلى العزل الذاتي، حيث وضعت توقعاتها بشكل مخيف على الشاشة وفقًا لما تداوله رواد مواقع التواصل.

وتبين أن ديزني تعرف شيئا عن وضع نفسك في الحجر الصحي في ظل أزمة مثل كورونا، ففي عام 2010 أنتجت ديزني Tangled، وهي نسخة جديدة ومحسنة من ربانزل Rapunzel التي وقعنا جميعًا في حبها على الفور.

وإذا لم تكن على دراية كاملة بالقصة فإن ربانزل لديها شعر سحري يمنع أمها من الشيخوخة، لذلك قررت الأم جوسيل حبس ربانزل بعيدًا في برج لإبقاء نفسها شابة مدى الحياة، فبشعر ربانزل من قد يحتاج إلى كريم للتجاعيد.

ولكن في مصادفة غريبة أذهلت عقولنا حقًا فإن قرية ربانزل بعيدة عن كورونا وهي محبوسة في الحجر الصحي لأيام متتالية (حتى يصعد فلاين رايدر وينقذها)، نحن نمثل ربانزل والقرية في الواقع قد أصابها الجائحة.

تداول رواد مواقع التغريدات تويتر القصة على نطاق واسع مشبهينه بكورونا وقال أحد المستخدمين: "أتذكر الفيلم وكيف تم حبسها في القلعة ؟؟ كما لو كانت القلعة تسمى «قلعة كورونا CORONA Castle»... من العار أننا لا نعيش في قصة خيالية.