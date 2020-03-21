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أخبار البلد

عمرو أديب في عيد الأم : محدش يروح لأمه بدل ما تخسروهم للأبد.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 04:15 ص
صدى البلد
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محمد هاني
قال الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية الذي يذاع على ام بي سي مصر خلال حلقة اليوم الجمعة : محدش يروح لأمة لو خايفين عليهم 
ومش عايزين تخسروهم.

وأعلنت الحكومة المصرية غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، على مستوى المحافظة. 

وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره اليوم. علي ان يقوم  رؤساء الاحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الإغلاق.

يأتي ذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيرس كورونا المستجد واتخاذ كافة التدابير اللازمة

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