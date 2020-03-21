نجم ليفربول ينفعل بسبب كورونا: عار عليكم.. ليس لديكم احترام!

انفعل الكرواتي ديان لوفرين، لاعب ليفربول الإنجليزي، على مواطني بلاده بسبب تجاهلهم لضرورة الالتزام بالعزل الذاتي، تجنبًا لتفشي فيروس كورونا.





لوفرين نشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" لعدد من الأشخاص في أحد المطاعم.









وعلّق لاعب ليفربول: " لا تكن أنانيا جدًا، هل تفهم حتى حجم المشكلة والتضحية التي يتحملها الطاقم الطبي لنا؟".





وأضاف: "إذا كنت تعيش بضعة أشهر في كرواتيا، فسوف تفهم مدى استعدادنا للإصابة بكورونا، لسوء الحظ، المعدات ليست كافية".



