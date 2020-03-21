نجم ليفربول ينفعل بسبب كورونا: عار عليكم.. ليس لديكم احترام!

انفعل الكرواتي ديان لوفرين، لاعب ليفربول الإنجليزي، على مواطني بلاده بسبب تجاهلهم لضرورة الالتزام بالعزل الذاتي، تجنبًا لتفشي فيروس كورونا.
لوفرين نشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" لعدد من الأشخاص في أحد المطاعم.
وعلّق لاعب ليفربول: " لا تكن أنانيا جدًا، هل تفهم حتى حجم المشكلة والتضحية التي يتحملها الطاقم الطبي لنا؟".
وأضاف: "إذا كنت تعيش بضعة أشهر في كرواتيا، فسوف تفهم مدى استعدادنا للإصابة بكورونا، لسوء الحظ، المعدات ليست كافية".
وأتم لوفرين: "العار على كل من كسر العزلة الذاتية اليوم وهذه الأيام! ليس لديك إنسانية على الإطلاق، ليس لديك عقل، ليس لديك احترام، ليس لديك تعليم، ليس لديك شيء، بينما يعتمد الآخرون عليك، أنت تجلس هناك فقط وتشرب القهوة عار عليك!".
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Nemojte biti tako sebicni. Jel vi uopce shvacate velicinu problema i zrtvu koju za nas podnosi medicinsko osoblje?? Ljudi sto vam je?Ako se za pregled u Hrvatskoj ceka po nekoliko mjeseci jasna vam je situacija koliko smo spremni za coronu. Opreme nazalost nema dovoljno. Sram moze biti i sve one koji su danas i ovih dana prekrsili samoizolaciju! Nemate ljudskosti uopce, nemate mozga,nemate obraza, nemate postovanja, nemate odgoja. Nemate nista. Dok se drugi za vas bacaju na glavu vi tu samo sjedite i dalje i pijte kavu. Sramota!