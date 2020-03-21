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رياضة

نجم ليفربول ينفعل بسبب كورونا: عار عليكم.. ليس لديكم احترام!

السبت 21/مارس/2020 - 07:37 ص
محمد صلاح ولوفرين
محمد صلاح ولوفرين
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محمد رشاد
انفعل الكرواتي ديان لوفرين، لاعب ليفربول الإنجليزي، على مواطني بلاده بسبب تجاهلهم لضرورة الالتزام بالعزل الذاتي، تجنبًا لتفشي فيروس كورونا.

لوفرين نشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" لعدد من الأشخاص في أحد المطاعم.


وعلّق لاعب ليفربول: " لا تكن أنانيا جدًا، هل تفهم حتى حجم المشكلة والتضحية التي يتحملها الطاقم الطبي لنا؟".

وأضاف: "إذا كنت تعيش بضعة أشهر في كرواتيا، فسوف تفهم مدى استعدادنا للإصابة بكورونا، لسوء الحظ، المعدات ليست كافية".

وأتم لوفرين: "العار على كل من كسر العزلة الذاتية اليوم وهذه الأيام! ليس لديك إنسانية على الإطلاق، ليس لديك عقل، ليس لديك احترام، ليس لديك تعليم، ليس لديك شيء، بينما يعتمد الآخرون عليك، أنت تجلس هناك فقط وتشرب القهوة عار عليك!".
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