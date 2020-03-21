جسدي يحترق ويشبه النوبة القلبية.. أخطر ما قاله مصابو كورونا عن أعراضه.. فيديو

"أشعر وكأن جسدي يحترق".. "يشبه النوبة القلبية أو أشد".. "مثل قطار يدهس رئتي".. "أشعر وكأن يدًا تخرج رئتي من جسدي"... بتلك الجمل المؤلمة وصف مصابو كورونا وقع المرض على أجسادهم ونهشه في أجهزتهم، فجميعهم لم يشعروا أن الأمر خطير في البداية وكأي نزلة برد ستمر مرور الكرام، لكن مع الوقت أصبح حتى أخذ النفس العادي أشبه بالمستحيل، وهو ما أكدته مصابة مصرية عندما قالت بأسى: "ماتغلطوش غلطتي.. الموضوع بجد مش هزار". ماتغلطوش غلطتي نشرت فتاة مصرية مقطع فيديو من داخل الحجر الصحي تحذر فيه المتهاونين بخطورة المرض، وتحكي قصتها، تقول الفتاة في حزن شديد متحدثة عن كورونا: "ماتغلطوش غلطتي.. اقعدوا في بيوتكم يا جماعة.. الموضوع بجد وخطير"، وأضافت: "أنا كنت بزور أصحابي وبخرج وبسافر، كنت فاكرة المرض بعيد عني لكن ماطلعش بعيد وفعلًا اتصابت"، وحذرت الجميع من عدم اتخاذ احتياطاتهم جيدًا قائلة: "المرض بجد مش هزار" ثم اعتذرت عن مظهرها وحالتها المزرية سائلة الله الشفاء والمشاهدين الدعاء... للمزيد اضغط هنا

كأن قطارا يدهس رئتي حكى أول مصاب بفيروس كورونا في العالم تجربته المريرة مع المرض، ويدعى «كونور ريد» شاب في الـ25 من عمره يعمل كمدرس في مدرسة بمدينة ووهان الصينية، يقول: "تملكني الألم في كل مكان بجسدي، وشعرت بثقل في رأسي واحتراق في عيني، وأُصبت بسعال شديد، فلم أذهب إلى عملي طوال الأسبوع؛ حتى لا أعدي أحدا بهذه الإنفلونزا، ولم أستطع النهوض من سريري". اقرأ أيضًا: ليس الجهاز التنفسي فقط.. أعراض جديدة تشير لإصابتك بكورونا وأشار إلى أنه لاحظ أن قطته أصبحت غريبة، فلم تعد تلعب معه كعادتها، ولم تعد تأكل عندما يضع لها طعاما، وحتى هو فقد شهيته أيضا، وارتفعت درجة حرارته بشكل كبير، ثم جاء أغرب شيء على الإطلاق، إذ ماتت قطته فجأة. وأصبحت أنفاسه ضعيفة وصار مرهقا، حتى مجرد الذهاب للحمام يجعله يلهث، وبدأ يشعر بالدوار والارتعاش والتعرق، حتى تم حجزه في الطوارئ لإصابته بفيروس كورونا.. للمزيد اضغط هنا

جسدي يحترق تصف أم بريطانية تدعى «ماندي تشارلتون» 46 عامًا شعورها بالمرض من داخل الحجر الصحي بعدما أصيبت بفيروس كورونا قائلة: "أشعر كأن جسدي كله يحترق، وحلقي مثل وكأني "ابتلعت زجاجًا"، وتضيف: "شعر جسدي وكأنه قد اشتعلت فيه النيران، أصبت بالإنفلونزا من قبل ولكن هذا الشعور ليس كأي شيء آخر"، تقول إنهم عندما أخبروها في المستشفى "يمكنك الآن العودة إلى المنزل" سألتهم عن طريق المنزل فمن شدة الألم والحمى نسيته.. للمزيد اضغط هنا

وكأن يدًا تخرج رئتي من جسدي كان الفلسطيني «محمد أبو نموس» يدرس علم النفس الاجتماعي بدرجة الدكتوراه في مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا، عندما أصاب المرض زميله الباكستاني ثم أصابه هو الآخر فجأة، يصف المرض قائلًا: "هذا المرض سهل ممتنع ويكاد يشبه الإنفلونزا ولكن بأكثر حدة وألما"، مضيفا أن الأعراض صعبة ومؤلمة.. "تشعر وكأن يدا تخرج رئتيك من جسدك"، ويؤكد محمد بحسب ما أخبره الأطباء في الصين: "كورونا يقوم بتدمير الرئة بشكل كامل".

كنوبة قلبية أو أشد يحكي شاب أمريكي يدعى «جاستين» عما فعله به المرض قائلًا: "شعرت بأنني أموت دون مقدمات، يؤلمك التنفس كثيرًا، المشي إلى الحمام يشبه الجري في سباق الماراثون، ألم الصدر مثل نوبة قلبية"، موضحًا: "هذا ليس مثل الإنفلونزا التي نعرفها جيدًا، إنه مميت".. للمزيد