مليار دولار خسائر.. «إياتا»: الحكومة المصرية تعهدت بدعم قطاع الطيران لتخطي أزمة كورونا

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، عن أن الاضطرابات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، سوف تؤدي إلى خسائر تقدر بمليار دولار من الإيرادات الأساسية لقطاع الطيران بمصر، موضحا أن هناك خسارة تصل إلى 6.3 مليون نظرا لقلة أعداد المسافرين إلى القاهرة .





وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تقرير صادر عنه، إن تعطل حركة السفر الجوي في مصر قد يتسبب في تعرّض حوالي 138 ألف وظيفة في الدولة للخطر.





وأكد محمد البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إن العديد من الحكومات في المنطقة، تعهدت بتوفير المساعدات للحدّ من الآثار الناجمة عن أزمة تفشي الفيروس، مُشيرا إلى أن الحكومة المصرية بين هذه الدول، مُشيرا إلى أن هذا الدعم من قبل الحكومات سيسهم في مواصلة شركات الطيران عملها بالشكل الذي يسمح للعاملين فيها وفي القطاعات التابعة لها بالعودة مجددًا إلى وظائفهم بعد نهاية هذه الأزمة.





وأوضح محمد البكري، أن الحكومات سيكون لها دورًا رئيسيًا وهامًا في تمكين سلاسل التوريد العالمية من مواصلة عملها، إلى جانب توفير الاتصال العالمي الذي تعتمد عليه قطاعات السياحة والتجارة، والتي تعد بدورها من أهم القطاعات التي ستسهم في حفز النمو الاقتصادي بشكل سريع بعد انتهاء أزمة الفيروس.