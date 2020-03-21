برشلونة يتجاهل كورونا ويضع خطته الصيفية





وكان الاتحاد الإسباني، أعلن نهاية الأسبوع قبل الماضي، إيقاف الدوري الإسباني لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وذكرت صحية "مونديبورتيفو" الإسبانية، أن لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، هو أحد أبرز أهداف إدارة البلوجرانا، لتدعيم خط الهجوم، في الميركاتو الصيفي المقبل.





وأضافت الصحيفة، أن اسم أومبايانج مهاجم آرسنال، مطروح أيضا على طاولة إداة البرسا، لكن آرسنال لن يفرط فيه بسعر أقل من 60 مليون يورو.





وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يستهدف أيضا ضم فابيان رويز لاعب نابولي، تحسبا لرحيل فيدال أو راكيتيتش أو آرثر ميلو.





ويتصدر برشلونة ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

بدأ نادي برشلونة الإسباني في التخطيط لصفقات الصيف المقبل، رغم تجميد النشاط الرياضي في إسبانيا، بسبب تفشي فيروس كورونا.