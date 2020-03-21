بمناسبة عيد الأم.. معلومات عن مؤلف أغنية ست الحبايب لـ فايزة أحمد

استطاعت أغنية "ست الحبايب" للفنانة فايزة أحمد، أن تتفوق على كل أغنيات "عيد الأم"، فرغم مرور سنوات كثيرة على طرحها، إلا أنه لا توجد أغنية إاتطاعت أن تحقق نفس النجاح، وقام بكتابة كلماتها الشاعر حسين السيد، ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عنه:





ولد حسين السيد في إسطنبول لأب مصري وأم تركية، ثم عاد مع أسرته وهو في الثانية من عمره إلى مصر وأقام عند خاله في مدينة طنطا حيث أتم دراسته الابتدائية.





كان لنشأته مع خاله في طنطا والذي كان شيخًا لأحد التكايا التي يتجمع فيها الدراويش، أثر كبير على إحساسه بالموسيقى والشعر مما نمى لديه الموهبة الفنية في الكتابة والتلحين.





انتقل حسين السيد بعد ذلك إلى القاهرة وعاش بمنطقة الخرنفش، والتحق بمدرسة الفرير الفرنسية وتفوق على جميع زملائه في اللغة العربية، وبعد حصوله على شهادة الثانوية عام 1937م أراد أن يلتحق بكلية الآداب، ولكنه اضطر أن يحل محل والده في توريد الأغذية للجيش والمستشفيات الحكومية.





بدأ مشواره الفني عام 1939م عندما قرأ في الصحف أن شركة أفلام "محمد عبد الوهاب" تطلب وجهًا جديدًا للتمثيل فتقدم ونجح في الفوز بدور في فيلم "يوم سعيد".





وجد طريقه إلى الكتابة الغنائية بعد ما علم أنهم يبحثون عن نص أغنية تناسب موقفًا سينمائيًا في الفيلم، فعرض عليهم أغنية "اجري اجري" التي حظيت بإعجاب عبد الوهاب ومن هنا توطدت العلاقة بينهما، وطلب منه أن يصرف النظر عن التمثيل ويركز على تأليف الأغاني.





أصبح الشاعر الغنائي حسين السيد بعد ذلك مؤلفًا لمعظم أغنيات عبد الوهاب التي فتحت أمامه باب الشهرة والنجومية، وكتب مئات الأغنيات التي شدا بها ألمع المطربين والمطربات، كما كتب العديد من الأغنيات الوطنية بعد ثورة 1952م ومنها: "الصبر والإيمان – "بطل الثورة يا جمال" – "الجيل الصاعد".





نال "السيد" خلال مشواره الفني العديد من المنح والتكريمات، فحصل على وسام العلوم والفنون في عيد العلم عام 1960م من الرئيس جمال عبد الناصر، وكرمه الرئيس محمد أنور السادات في عيد الفن عام 1976م عندما ألقى قصيدة بعنوان "العبور".





من أبرز أعماله من أغاني الأطفال: ذهب الليل، ماما زمانها جاية، آكلك منين يا بطة، ومن أناشيده الوطنية: "دقت ساعة العمل الثوري" ­و"المارد العربي" ­و"صوت الجماهير" و­"الجيل الصاعد".





ومن الأغاني العاطفية لعبد الحليم حافظ: بيع قلبك- توبة - حاجة غريبة - جبّار - فاتت جنبنا - أهواك، كما أنه ألف الأغنية الشهيرة "ست الحبايب".



