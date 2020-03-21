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اقتصاد

للوقاية من كورونا.. جهاز مدينة بدر ينظم حملات تطهير وتعقيم في موقف الأتوبيس الرئيسي

السبت 21/مارس/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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أمنه عبد العظيم
قام اليوم المهندس عمار مندور،  رئيس جهاز مدينة بدر، بتنظيم حملات تطهير وتعقيم فى  موقف الاتوبيس الرئيسي بالمدينة،  وتم تطهير وتعقيم أتوبيسات هيئة النقل العام، وسيارات مجلس الأمناء وسيارات السيرفيس والمينى باص التى تعمل داخل المدينة أو خارجها، مع وضع بعض التعليمات الإرشادية لأخذ الحيطة والحذر للمواطنين والعاملين والساكنين والمترددين على المدينة الذين يستخدمون الأتوبيسات والميني باص.

ويأتي ذلك استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على توعية وحماية المواطنين.
 
وشدد المهندس عمار مندور على  اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ويأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الفورية حفاظًا على سلامة المواطنين وللوقاية من انتشار الفيروس.   

وأكد أنه يتم يوميا تعقيم السيارات حفاظًا على سلامة المواطنين وللوقاية من انتشار الفيروس.
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