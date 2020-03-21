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أخبار البلد

تعرف على حقيقة ارتفاع السلع الغذائية ونقصها بالأسواق.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 02:24 م
صدى البلد
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احمد قطب _ عدسة : احمد بيسو
بعد انتشار شائعات حول نقص المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها، رصدت عدسة "صدى البلد" آراء بعض أصحاب محلات السوبر ماركت.

في البداية، قال أسامة البيباني، صاحب أحد محلات السوبر ماركت، إن جميع المواد الغذائية متوفرة في الأسواق ولم يتم رفع أسعار أي منها، موضحا أن أسعار المطهرات والكلور ارتفعت بنسبة ٤٠% بسبب رفع تجار الجملة لها بدون رفعها في الشركات المنتجة لها.

وقال حسين محمد، صاحب أحد محلات السوبر ماركت، إن جميع المنتجات الغذائية متوفرة في الفترة الحالية، موضحا أن بعض الزبائن قام بشراء  المواد الغذائية بكميات كبيرة لتخزينها، ولكن السوق لم تتأثر بسبب هذه الأعمال السلبية لزيادة المعروض.

وأوضح علاء الشاذلي، صاحب أحد محلات السوبر ماركت، أنه في هذا الوقت من العام يحدث نقص في بعض المنتجات الغذائية مثل الأرز والسمن والزيت والمكرونة بسبب تجهيز الشنطة الرمضانية، ولكن لم يحدث هذا العام نقص في هذه المنتجات بسبب أن الشركات قامت بزيادة الكميات المعروضة منها، مشيرا إلى أنه لا توجد نواقص من المنتجات، والشركات ملتزمة بأسعار السلع دون زيادة.
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