حقيقة اختلاف نسبة تأثير فيروس كورونا ما بين النساء والرجال.. فيديو

قال الدكتور منتصر البلبيسي، إخصائي الالتهابات الميكروبية، إن الأبحاث العلمية لم تتوصل حتى الآن إلى إجابة علمية توضح ما لإذا كان النساء هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من الرجال أم العكس.





وأشار اخصائي الالتهابات الميكروبية، أثناء حواره على قناة "العربية"، إلى أن النساء الحوامل المصابين بالفيروس حالاتهم ليست الأسوأ مطلقا، منوها بأن هناك إمكانية لإصابة الطفل المولود بالفيروس ولكن بعد الولادة نتيجة حمل أحد المقربين له بالفيروس.





وأكد البلبيسي، على ضرورة بقاء النساء الحوامل بعيدا عن المصابين، حتى يحموا أنفسهم وأطفالهم.



