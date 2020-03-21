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حقيقة اختلاف نسبة تأثير فيروس كورونا ما بين النساء والرجال.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 02:23 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال الدكتور منتصر البلبيسي، إخصائي الالتهابات الميكروبية، إن الأبحاث العلمية لم تتوصل حتى الآن إلى إجابة علمية توضح ما لإذا كان النساء هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من الرجال أم العكس.

وأشار اخصائي الالتهابات الميكروبية، أثناء حواره على قناة "العربية"، إلى أن النساء الحوامل المصابين بالفيروس حالاتهم ليست الأسوأ مطلقا، منوها بأن هناك إمكانية لإصابة الطفل المولود بالفيروس ولكن بعد الولادة نتيجة حمل أحد المقربين له بالفيروس.

وأكد البلبيسي، على ضرورة بقاء النساء الحوامل بعيدا عن المصابين، حتى يحموا أنفسهم وأطفالهم.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أفادت بأن تفشي فيروس كورونا "وباء" ولكنه غير مؤثر على جميع الفئات وأن النساء الحوامل لسن أكثر عرضة للإصابة بأعراض Covid-19. كما أوضحت المنظمة في تقرير لها أنه لا توجد دراسات أو أدلة تثبت أن الطفل يمكن أن يصاب بالفيروس.
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