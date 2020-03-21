أوقاف أسوان تبدأ تنفيذ غلق المساجد والزوايا لمكافحة فيروس كورونا

أعطى الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان توجيهاته لمديرى الإدارات على مستوى المحافظة بتوزيع العمالة على جميع المساجد والزوايا الأهلية والحكومية للتأكد من إغلاق جميع المساجد والزاويا، مع توزيع العمال والمؤذنين للتأكد من غلقها .

كما وجّه الدكتور محمد عزت بالمرور على جميع المساجد والزوايا الحكومية والأهلية، التي لا يوجد بها أئمة، وأن يرفع الأمام تقريرًا يوميًا عما يراه من مخلفات لمدير الإدارة.

وكلف وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأن تكون صيغة الأذان في المساجد فقط، التي تقام بها صلاة الجمعة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله"، على أن يرفع الإمام بها تقريرًا، مشددًا على جميع القيادات التنفيذ الفوري للقرار كل فيما يخصه.

وكانت قد قررت وزارة الأوقاف اليوم إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات .

ويأتى ذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية، من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على قرارات الدولة للحد من التجمعات لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

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