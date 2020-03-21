AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أوقاف أسوان تبدأ تنفيذ غلق المساجد والزوايا لمكافحة فيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 06:45 م
تطهير وتعقيم مساجد
تطهير وتعقيم مساجد أسوان
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح

أعطى الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان توجيهاته لمديرى الإدارات على مستوى المحافظة بتوزيع العمالة على جميع المساجد والزوايا الأهلية والحكومية للتأكد من إغلاق جميع المساجد والزاويا، مع توزيع العمال والمؤذنين للتأكد من غلقها .

 

كما وجّه الدكتور محمد عزت بالمرور على جميع المساجد والزوايا الحكومية والأهلية، التي لا يوجد بها أئمة، وأن يرفع الأمام تقريرًا يوميًا عما يراه من مخلفات لمدير الإدارة.

 

وكلف وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأن تكون صيغة الأذان في المساجد فقط، التي تقام بها صلاة الجمعة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله"، على أن يرفع الإمام بها تقريرًا، مشددًا على جميع القيادات التنفيذ الفوري للقرار كل فيما يخصه.

 

وكانت قد قررت وزارة الأوقاف اليوم إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات .

 

ويأتى ذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية، من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على قرارات الدولة للحد من التجمعات لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

 

اقرأ أيضًا :

أوقاف أسوان: ملتزمون بخطة تعقيم وتطهير المساجد


Advertisements

ترشيحاتنا

خطافة رجالة.. ريهام حجاج تفتح النار على متابعة لها بسبب ياسمين عبد العزيز..شاهد

أصله وفصله.. قصة فيروس كورونا منذ بدايته

وقف حركة القطارات لمواجهة انتشار كورونا بداية من الاثنين في المغرب

شاهد.. القوات المسلحة تعقم وتطهر الشوارع بسبب فيروس كورونا

لعدم التزام المواطنين بإجراءات الحكومة ..تحرك برلماني لفرض حظر تجول

بعد إصابته بكورونا .. طبيب دمياط الناجى يوجه رسالة عاجلة للمصريين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم مميزات شيفرولية ترافيرس 2021 chevrolet traverse .. صور

سعر ومواصفات لكزس lexus rcf 2020 في السعودية .. صور

سعر و مواصفات كيا سول 2020 kia soul في السعودية .. صور