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محافظات

أوقاف أسوان: ملتزمون بخطة تعقيم وتطهير المساجد

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:38 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
قال الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان أن خطب الجمعة اليوم كانت تدور حول " الآخذ بالأسباب الظاهرة والباطنة وطاعة ولى الأمر " وتم التنبية المسبق على خطباء المساجد بألا تزيد الخطبة عن 15 دقيقة فأقل.

وأوضح الدكتور محمد عزت لـ صدى البلد أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فإنه يتم الإلتزام بعدم التجمعات حفاظًا على صحة المواطنين لأن الأصل هو الحفاظ على الأنفس البشرية وهو أمر مقدم على العبادات.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأنه تنفيذًا أيضًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة فإنه يتم غلق كل مسجد بعد أداء الصلوات الخمس، وتعليق جميع الأنشطة القرآنية والعلمية بالمساجد، وكذا تعليق أنشطة المراكز الثقافية القرآنية لحين عبور المرحلة الحالية على أتم خير وسلام.

وتابع الشيخ محمد عزت أننا ملتزمون تمامًا بالتعليمات الوزارية فى تحقيق النظافة العامة بالمساجد وبالأخص دورات المياه بشكل يومى،  كما يتم أيضًا بالتعاون مع مديرية الصحة تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير والرش للمساجد على مستوى المحافظة، داعيًا الله عز وجل بأن يحفظ مصر والأمة الإسلامية من أى سوء.

وشهدت مساجد أسوان اليوم انتظام أداء المصلين بشكل طبيعى لصلاة الجمعة، وتوافد المصلون على المساجد، وانتهى الخطباء فى نهاية كل خطبة بالتضرع إلى الله  والدعاء لمصرنا الحبيبة بأن يحفظها وشعبها وأهلها من أى وباء أو بلاء.

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أوقاف أسوان: ملتزمون بخطة تعقيم وتطهير المساجد
أوقاف أسوان: ملتزمون بخطة تعقيم وتطهير المساجد
أوقاف أسوان: ملتزمون بخطة تعقيم وتطهير المساجد
أوقاف أسوان: ملتزمون بخطة تعقيم وتطهير المساجد
أوقاف أسوان: ملتزمون بخطة تعقيم وتطهير المساجد
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