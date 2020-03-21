شاهد.. تايمز سكوير شبه خال من المارة بسبب كورونا بنيويورك

رصدت كاميرا "إكسترا نيوز " تايمز سكوير وهو شبه خال من المارة بنيويورك بسبب فيروس كورونا.





وأظهر مقطع الفيديو أبرز ميدان في نيويورك، وهو شبه خال من المارة بسبب فيروس كورونا، حيث إن ميدان تايم سكوير في مانهاتن في نيويورك معروف بزحامه الشديد.





وساحة تايمز سكوير في مانهاتن بنيويورك تقع عند تقاطع شارع برودواي والجادة السابعة. وهو واحد من أكبر المراكز التجارية التي يقصدها السياح للاستمتاع بالأماكن الترفيهية هناك.





وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 12 ألف إصابة بفيروس كورونا ، وارتفع عدد الوفيات إلى ما لا يقل عن 199 شخصًا.





وقرّر حاكم كاليفورنيا غايفن نيوسوم مساء الخميس فرض حجر على الولاية بكاملها وعلى سكّانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة، وذلك لتعزيز جهود مكافحة الفيروس المستجدّ





وقال الحاكم في مؤتمر صحافي "حان الوقت لنا جميعا، أفرادا ومجتمعا، أن ندرك أنه يجب علينا بذل مزيد من الجهد" لوقف انتشار كوفيد-19.





كما طلب من السكّان "على مستوى كامل الولاية البقاء في منازلهم"، مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء يصبح "ساري المفعول الليلة".

بدوره أمر رئيس بلدية لوس أنجلوس إريك غارسيتي مساء الخميس بفرض حجر على جميع سكان المدينة البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة، طالبا منهم الامتناع عن أيّ تنقّل غير ضروري.



