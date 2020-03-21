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أخبار البلد

شاهد.. القوات المسلحة تعقم وتطهر الشوارع بسبب فيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
يعرض موقع "صدى البلد" مقطع فيديو يظهر انتشار عناصر القوات المسلحة في شوارع العاصمة؛ استكمالًا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، الأوامر للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير التى تتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر.

وتم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها الوقائية بمجمع التحرير وما يحتويه من مكاتب وطرقات ومصاعد إضافة إلى الواجهة الخارجية للمجمع وجميع الأسطح والأرضيات والحوائط، كذلك تنفيذ كل الإجراءات الوقائية بمحطة مترو الأنفاق "أنور السادات" وما تحتويه من مكاتب وبوابات للدخول والخروج وأرصفة وأماكن الانتظار، فضلًا عن كونها ملتقى لجميع خطوط مترو الأنفاق العاملة بالقاهرة الكبرى التى تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها.

فضلًا عن دفع عربات التعقيم والتطهير المتحركة والثقيلة لميادين التحرير وطلعت حرب وعبد المنعم رياض والأوبرا ومحيط جامعة الدول العربية ومسجد عمر مكرم علاوة على عدد من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى ميدان التحرير وكوبرى قصر النيل وذلك لإجراء الأعمال الوقائية لتلك  الأماكن الحيوية.

وقد حرصت القوات المسلحة على استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية لضمان تنفيذ جميع الإجراءات من خلال الأسلوب العلمى الراقى والذى يضمن التنفيذ بأعلى جودة وأكبر مساحة ممكنة، فضلًا عن تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير فى أوقات متأخرة من الليل حتى الصباح الباكر لضمان عدم تعطل حركة المرور، وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير الوقائى بتلك الأماكن أثناء خلوها من المواطنين المترددين فى ذلك الوقت.

يأتى ذلك فى إطار تقديم القوات المسلحة المعاونة لجميع  أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس "كورونا" بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب، واستكمالًا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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