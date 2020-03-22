AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

ماذا حدث عندما كذبت قريش رسول الله بشأن الإسراء والمعراج؟.. الأزهر: 3 معجزات

الأحد 22/مارس/2020 - 08:01 ص
ماذا حدث عندما كذبت
ماذا حدث عندما كذبت قريش رسول الله بشأن الإسراء.. 3 معجزات
Advertisements
أمل فوزي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن في هذه المنزلة الرفيعة والدرجة العالية التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج أضفى الله على عبده بالنعم، وكشف له عن حقائق وغيبيات.

وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رحلة الإسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته، كما أنها كانت مواساة لسيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتثبيتًا لقلبه، وللمؤمنين، حيث إنه عندما أخبر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قريشًا عن رحلة الإسراء والمعراج كذبوه، ولم يصدقوه.

اقرأ أيضًا:

وتابع: إلا أن الله سبحانه وتعالى ثبته بثلاث معجزات، جاءت فيما روي أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:«لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ -حِينَ أُسْرِيَ بِي إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ- قُمْتُ فِي الحِجْرِ، فَجَلَّى اللَّهُ لِي بَيْتَ المَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ» متفق عليه.

وأضاف أن قوله –صلى الله عليه وسلم- : «فجلى الله لي بيت المقدس » قيل : معناه كشف الحجب بيني وبينه حتى رأيته ، ووقع في رواية عبد الله بن الفضل عن أم سلمة عند مسلم المشار إليها قال : فسألوني عن أشياء لم أثبتها ، فكربت كربا لم أكرب مثله قط ، فرفع الله لي بيت المقدس أنظر إليه .

واستطرد: ما يسألوني عن شيء إلا نبأتهم به ويحتمل أن يريد أنه حمل إلى أن وضع بحيث يراه ثم أعيد ، وفي حديث ابن عباس المذكور فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع عند دار عقيل فنعته وأنا أنظر إليه وهذا أبلغ في المعجزة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة الإسراء والمعراج.. إليك أحداث المعجزة الربانية بالتفصيل

هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معًا ؟ كيف حدثت المعجزة

الاسراء والمعراج.. ماذا شاهد الرسول في رحلته من معجزات

لماذا حدثت رحلة الإسراء والمعراج ليلا .. 5 أسباب وراء وقوعها في المساء

تاريخ الإسراء والمعراج.. 11 قولاً للعلماء.. لا يعرفها كثيرون

الدكتورة رشا عبدالله تكتب: الإسراء والمعراج مكافأة ربانية

ترشيحاتنا

فضيحة زوج كيم كارداشيان بعد مكالمة فيديو مسربة

بيتفرج على مواقع إباحية ويمارس الجنس في التليفون مع بنات .. هيام: جوزى خان أخويا مع مراته و طلقنى

العفو الدولية تفضح نظام تميم الإرهابي .. قطر تترك العمال يواجهون الموت بـ كورونا

شاهد .. فتاة أردنية ترقص وسط الشارع وتخالف حظر تجوال كورونا

اخترعه مصريان | تفاصيل جهاز الوقاية من كورونا الجديد .. شاهد

سبب تسمية المسجد الأقصى بهذا الاسم.. البحوث الإسلامية يوضح أمرين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصيب أثناء فحص المرضى .. تفاصيل رحلة علاج طبيب مصري قهر كورونا

مذهلة.. صيني يصنع كبسولة لحماية طفله من كورونا.. فيديو

كارثة في فرح مصري .. شباب يرقصون بالكمامات وملابس العمليات .. شاهد