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سر تفوق الصين وسيطرتها على فيروس كورونا.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 06:16 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب،  إن الصين نجحت خلال شهر ونصف الشهر إيقاف منحنى الإصابات والموت بفيروس كورونا وذلك عن طريق الالتزام بالبقاء في المنزل .

وأضاف جمال شيحة في حواره  مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  قرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا جيدة ومحترمة.

وتابع جمال شيحة:"  رئيس هيئة الوقاية بالصين  خرج في مؤتمر صحفي وأكد على ضرورة بقاء المواطنين في أي دولة في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا وإيطاليا تاخرت كثيرا في تنفيذ هذا القرار ".

 واكمل جمال شيحة :" رئيس فرنسا فرض حظر التجوال ومنع نزول المواطنين وفهموا الأمر متأخرا بضرورة بقاء المواطنين في منازلهم".

 واكمل جمال شيحة :" اتخاذ القرارات في مثل هذه الظروف تحتاج إلى السرعة والحزم في تنفيذها ويجب ان يتوفر الوعي الكامل لدى المواطنين من اجل  الحد من انتشار فيروس كرورنا ".
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