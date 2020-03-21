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توك شو

باكية على الهواء.. «ماما نونا» دعوت الله ألا يرزقني بأطفال لهذا السبب.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 07:45 م
ماما نونا
ماما نونا
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت ماما نونا، الخالة التي تولت تربية ابنة أختها، إن الله عز وجل لم يرزقها بأولاد، واعتبرت أسماء ابنة شقيقتها أبنتها وهي من تولت مسئولية تربيتها بعد وفاة أمها.

وبكت «ماما نونا» خلال لقائها مع الإعلامية أميرة العقدة في برنامج «كل يوم اسم» المذاع على القناة الأولى قائلة: «أنا دعيت الله ألا يرزقني بأطفال وقلت يارب لو هتديني طفل يأخذ حنيتي من بنت أختي أسماء انا مش عايزاه، ووكفايا عليا حنان بنت اختي» 

وأضافت  «ماما نونا» : «لو كنت خلفت بنت من بطني مكنتش هتحبني كده، لان حنانها عليا لا يوصف خاصة أثناء تعبي وزعلي، ومحستش في يوم من الأيام أنها مش بنتي وهي تبادلنى نفس الشعور كأنني أمها». 

وأشارت «ماما نونا» إلى أنها تولت تولية تربية ابنتها وهي مازالت انسة لم تتزوج، رغم أنها كانت تعمل موظفة براتب بسيط، إلا أنها استطاعت أن تتولى رعايتها.

برنامج «كل يوم اسم»  بطابع اجتماعي يسلط الضوء على القضايا الاجتماعية التي تتعلق بالمواطن المصري، وكذلك الظواهر الاجتماعية التي تطرأ على الحياة اليومية في مصر، ويذاع يومي السبت والأحد مع أميرة العقدة.
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