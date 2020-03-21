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أخبار البلد

شاهد.. صور تبرز جمال معالم القاهرة فى غياب المواطنين

السبت 21/مارس/2020 - 08:23 م
صدى البلد
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رنا اشرف_عدسة: كيرلس صلاح
فى ظل انتشار فيروس كورونا فى مصر ومواجهات الحكومة المصرية للحد من تفشى الفيروس أصدرت قرارا بإغلاق المقاهي والمطاعم والكافتيريات من الساعه ٧ مساء حتى الساعة ٦ صباحا.

أصبحت شوارع مصر خالية إلى حد كبير من المواطنين ما أبرز معالم مصر وجمالها.

رصدت عدسة صدى البلد أجواء القاهرة فى ظل عدم وجود المواطنين.

يذكر أنه فى الفترة الأخيرة اتخذت رئاسة الجمهورية عدة قرارات أهمها كان تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين وتلاها عدة قرارات للحفاظ على السلامة العامة.

واتخذ مجلس الوزراء إجراءات احترازية وشدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء من القرارات التي تعمل على الحد من التجمعات في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.
شاهد.. صور تبرز جمال معالم القاهرة فى غياب المواطنين
شاهد.. صور تبرز جمال معالم القاهرة فى غياب المواطنين
شاهد.. صور تبرز جمال معالم القاهرة فى غياب المواطنين
شاهد.. صور تبرز جمال معالم القاهرة فى غياب المواطنين
شاهد.. صور تبرز جمال معالم القاهرة فى غياب المواطنين
شاهد.. صور تبرز جمال معالم القاهرة فى غياب المواطنين
شاهد.. صور تبرز جمال معالم القاهرة فى غياب المواطنين
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