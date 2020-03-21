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أخبار العالم

إجازات مدفوعة الأجر وإعانات للمتضررين.. ترامب: عقار الملاريا قد يعالج فيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 08:19 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رحيم يسري
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التجارب السريرية على لقاح ضد كورونا مستمرة.

وأكد ترامب أن عقار الملاريا قد يكون مناسبا لعلاج فيروس كورونا، وتابع "سنكتشف ذلك في المستقبل"

وأضاف ترامب "ما الذي سنخسره؟" في إشارة إلى تجربة الدواء على مصابي كورونا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم مساعدات للأسر المتضررة من فيروس كورونا، وقال ترامب إن هناك اختبارات مجانية للكشف عن فيروس كورونا.

وتابع قائلا "سنقدم إجازات مدفوعة الأجر وإعانات عاجلة للمتضررين من فيروس كورونا".

كما أعلن الرئيس الأمريكي مدينة نيويورك منطقة "كوارث" وذلك بسبب تفشي الفيروس.

وأكد ترامب الاتفاق مع كندا والمكسيك على إغلاق الحدود منعًا لتفشي فيروس كورونا

وبلغت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في دول العالم أكثر من 12 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.
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