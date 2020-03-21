التعليم تكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الترم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الاعدادي ، فلم يتم إلغاء الترم الثاني للطلاب الدارسين فيها.





وقالت وزارة التربية والتعليم : أنه لم يتم إلغاء أي وحدات دراسية من المناهج المقررة على هذه الصفوف السابق ذكرها .





وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه ، تم استبدال الامتحانات في سنوات النقل(من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي) بمشروع بحثي مرتبط بكل مناهج الترم الثاني وهو شرط للنجاح الي العام الأعلى.



