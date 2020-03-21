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تعليم

التعليم تكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الترم الثاني

السبت 21/مارس/2020 - 08:33 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الاعدادي ، فلم يتم إلغاء الترم الثاني للطلاب الدارسين فيها.

وقالت وزارة التربية والتعليم : أنه لم يتم إلغاء أي وحدات دراسية من المناهج المقررة على هذه الصفوف السابق ذكرها .

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه ، تم استبدال الامتحانات في سنوات النقل(من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي) بمشروع بحثي مرتبط بكل مناهج الترم الثاني وهو شرط للنجاح الي العام الأعلى.

وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) ، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg

وتابع: "إن هذا الموقع يضم محتوى علمي رقمي هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".

واستطرد: "أن أبنائنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق"، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أيضًا بديًلا آخر وهو القنوات التعليمية والتي ستعمل على بث شرح المناهج على التلفزيون.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم أيضًا توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة، وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات online، وذلك عن طريق الرابط: https://edmodo.org

وواصل: "أن الأيام المقبلة ستشهد نشر العديد من الفيديوهات التي توضح لأبنائنا الطلاب كيفية استخدام المنصة الإلكترونية في التواصل، حيث سيتلقى الطالب من معلمه في الفصل الكود الخاص به للدخول إلى الفصل الافتراضي الخاص به لمتابعة التواصل مع معلم الفصل إلكترونيا".
التعليم تكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الترم الثاني
التعليم تكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الترم الثاني
التعليم تكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الترم الثاني
التعليم تكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الترم الثاني
التعليم تكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الترم الثاني
التعليم تكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الترم الثاني
التعليم تكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الترم الثاني
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