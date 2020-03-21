إعلان الطوارئ بـ نيويورك.. ترامب: أتفاوض مع نانسي بيلوسي في هذا الشأن

قال الرئيس الامريكى دونالد ترامب، إنه تم الموافقة بالأمس على إعلان حالة الطوارئ بولاية نيويورك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأشار ترامب خلال مؤتمر صحفى له بشأن تطورات فيروس كورونا، أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" إلى أنه الجميع بالولايات المتحدة يعمل بجد لمواجهة انتشار الفيروس داخل البلاد.





وأوضح ترامب أنه قام بتوقيع قانون يوفر للعمال الأمريكيين إجازات مرضية وعائلية مدفوعة الأمر بدون تكلفة لاصحاب الاعمال.





وأكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أنه يتفاوض مع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي لاعتماد القوانين اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى تأجيل يوم الضرائب لمدة شهر.

وأوضح أنه أقر حزمة من القرارات الاقتصادية لمساعدة الأمريكيين فى الوقت الحالى.