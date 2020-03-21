الجيش المغربي ينشر وحداته لمنع تنقل المواطنين بسبب كورونا

أفادت صحيفة "مكة" السعودية بأن الجيش المغربي نشر وحداته في أنحاء البلاد لمنع تنقل المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.





وقررت السلطات في المغرب وقف حركة القطارات نهائيا منعا للتكدسات وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأضافت السلطات المغربية أنه سيتم تطبيق القرار اعتبارا من بعد غد الاثنين.





وأعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 86 حالة.





ومساء الخميس، أعلنت السلطات المغربية حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة فى البلاد، ابتداء من السادسة مساء الجمعة إلى أجل غير مسمى، كوسيلة "لا محيد عنها" لإبقاء فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة.





وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية إن معظم الأشخاص سيكون بوسعهم مغادرة منازلهم لشراء الأغذية أو الأدوية لكن الموظفين الذين تقتضي الضرورة تواجدهم في أماكن العمل، والعمال في القطاعات المهمة، سيحصلون على تصاريح تسمح لهم بالذهاب إلى العمل.