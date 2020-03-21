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فن

بعدما كشفت حملها.. خناقة بين رواد انستجرام وريهام حجاج بسبب ياسمين عبد العزيز..شاهد

السبت 21/مارس/2020 - 11:19 م
ريهام حجاج ومحمد
ريهام حجاج ومحمد حلاوة
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة ريهام حجاج عن حملها من رجل الاعمال محمد حلاوة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد ان نشرت صورة مع زوجها وكتبت عليها "بيتك كنبتك جوزك تليفزيونك" لتشجع الجمهور على البقاء فى المنزل بسبب انتشار فيروس كورونا.


وعبرت ريهام حجاج عن استيائها من بعض التعليقات المسيئه لها وكتبت في تعليق لها : " انا بقالي سنتين متجوزه وقربت اخلف وانتم مع كل صوره بنزلها مع جوزي نفس الاشخاص ونفس التعليقات" وهو الامر الذى دفع البعض لتهنئتها بحملها الذى كشفت عنه فى تعليقها.

ووجه المتابعون لها التهنئة متمنين لها الذرية الصالحة ووجهوا لها تساؤلا اخر عن نوع الجنين لترد ريهام حاجاج قائلة : "لسه معرفتش".

واعتبر بعض المتابعين ان كلام ريهام موجه لياسمين عبد العزيز ، لترد عليهم ريهام حجاج بتعليق على احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتؤكد انها تقصد الستات اللي قاعدين في البيت بسبب الحجر المنزلي وانها لم تقصد ياسمين عبد العزيز ، حيث كتبت : " !!! موجهة الكلام للست اللي في الحظر بقول للستات كنبتك تليفزيونك جوزك و اقعدي في البيت رسالة ايه اللي لياسمين ! ! ! اخرجي من الدايرة دي اساسا يا ريت مش كل حاجة نقراها علي انها موجهة لان بالمنظر دا كل حاجة ممكن تتفهم غلط " .

وردت عليها متابعه اخرى :( فعلا عادي انك تاخدي جوز صاحبتك مفيهاش اى حاجه ربنا يسعدكم حبيبتي ربنا نجدها اصلا كنت بقول ياسمين القمر دى متجوزه حلاوه العنتبلي ازاي) ،، وردت عليها ريهام : ( اولا احترمي نفسك و اتكلمي بأدب ثانيا مين قالك اننا عمرنا اتقابلنا في حياتنا اصلا ! ! ! عشان تدعي اننا صحاب ؟ علي اساس كنتي التالتة بتاعتنا ؟ ! انت عمرك ما شوفتي حد من الناس اللي العشم قاتلك و و انت بتتكلمي عن خصوصياتهم ثالثا انا اتجوزت راجل مطلق مش متجوز ).


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