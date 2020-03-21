بعدما كشفت حملها.. خناقة بين رواد انستجرام وريهام حجاج بسبب ياسمين عبد العزيز..شاهد

وعبرت ريهام حجاج عن استيائها من بعض التعليقات المسيئه لها وكتبت في تعليق لها : " انا بقالي سنتين متجوزه وقربت اخلف وانتم مع كل صوره بنزلها مع جوزي نفس الاشخاص ونفس التعليقات" وهو الامر الذى دفع البعض لتهنئتها بحملها الذى كشفت عنه فى تعليقها .





ووجه المتابعون لها التهنئة متمنين لها الذرية الصالحة ووجهوا لها تساؤلا اخر عن نوع الجنين لترد ريهام حاجاج قائلة : "لسه معرفتش".





واعتبر بعض المتابعين ان كلام ريهام موجه لياسمين عبد العزيز ، لترد عليهم ريهام حجاج بتعليق على احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتؤكد انها تقصد الستات اللي قاعدين في البيت بسبب الحجر المنزلي وانها لم تقصد ياسمين عبد العزيز ، حيث كتبت : " !!! موجهة الكلام للست اللي في الحظر بقول للستات كنبتك تليفزيونك جوزك و اقعدي في البيت رسالة ايه اللي لياسمين ! ! ! اخرجي من الدايرة دي اساسا يا ريت مش كل حاجة نقراها علي انها موجهة لان بالمنظر دا كل حاجة ممكن تتفهم غلط " .

وردت عليها متابعه اخرى :( فعلا عادي انك تاخدي جوز صاحبتك مفيهاش اى حاجه ربنا يسعدكم حبيبتي ربنا نجدها اصلا كنت بقول ياسمين القمر دى متجوزه حلاوه العنتبلي ازاي) ،، وردت عليها ريهام : ( اولا احترمي نفسك و اتكلمي بأدب ثانيا مين قالك اننا عمرنا اتقابلنا في حياتنا اصلا ! ! ! عشان تدعي اننا صحاب ؟ علي اساس كنتي التالتة بتاعتنا ؟ ! انت عمرك ما شوفتي حد من الناس اللي العشم قاتلك و و انت بتتكلمي عن خصوصياتهم ثالثا انا اتجوزت راجل مطلق مش متجوز ).







