رفع السجّاد من الحرمين الشريفين للوقاية من فيروس كورونا

عمدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالسعودية إلى رفع السجّاد من الحرمين الشريفين، في إطار جهودها وخططها الاحترازية لمنع وصول فايروس كورونا الجديد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي.





وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك حرصًا من الرئاسة على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ولمزيد من الوقاية والاحتراز.





وسجلت المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة أعدادا جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 392.





وأضاف المتحدث خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أن 8 أشخاص جدد تعافوا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16. وقال إن متوسط أعمار المصابين هي 43 عاما.





إلى ذلك، جدد الدعوة للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مؤكدا أن المخالطة هي المسبب الأول حاليا للإصابة بكورونا.





وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.