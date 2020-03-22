AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

مثخنًا بكلماتي.. مجموعة شعرية جديدة للشاعر موفق نادر

الأحد 22/مارس/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي


صدر حديثا عن الهيئة العامة السورية للكتاب،  مجموعة شعرية بعنوان "مثخنًا بكلماتي"،  للشاعر موفق نادر ،وتقع في 158 صفحة من القطع المتوسط و25 نصًا .

يحاول الشاعر موفق نادر في مجموعته الشعرية “مثخنًا بكلماتي” أن يصل إلى مقولة مفادها أن رسالة الشعر يمكن إيصالها بكل أنواعه وأشكاله من الموزون إلى قصيدة النثر.

ويغلب الهم الذاتي والوجداني والاجتماعي والوطني على نصوص المجموعة التي تعكس الغرابة والعمق منذ صفحة الإهداء التي اختصرها في كلمات ثلاث “إلي وحدي شهيدًا…” دون أن نعرف أي شهادة يعنيها وهو ما زال ينبض بالشعر والحياة.

وتظهر الغرابة والدهشة من نصه الأول “أيتها اللغة” الذي أخذ الشكل النثري للشعر بصور مجنحة ومفارقات جاءت من تضاد المفردات وغرابة التراكيب فاللغة هي الأنثى المواربة والحبيبة الواقفة على هاوية الوجد.

المجموعة مليئة بالكشف والإشراقات والرعشة والحب الذي امتد من المحبوبة إلى الأرض إلى الوطن الذي تغنى بشهدائه وندد بما يمارسه الأعداء من قتل في أكثر من نص.



 ويذكر أن الشاعر نادر من مواليد السويداء ويحمل إجازة باللغة العربية ويكتب للكبار والصغار ومن إصداراته المطبوعة طيور الكلام وحروف مشبهة وفي زرقة الروح شعرًا إضافة إلى روايتي صعود وتحت سماء صافية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشهادة والتضحية وبطولات عاصفة الحزم .. قصائد في سادس حلقات شاعر المليون

نشيد سيد السبت.. ديوان جديد للشاعر التونسي أشرف القرقني

دراسة نقدية لديوان قصايد فرع من الحرب.. مسعد بدر: الثقافة تصقل موهبة الشاعر

وكان الحبر لباسهم.. مجموعة شعرية جديدة لـ أسد الخضر

ترشيحاتنا

مدافع الزمالك السابق يكشف حقيقة توقيعه للأهلي.. ولماذا انتقل الى القلعة البيضاء

بعد قرار إنهاء عقد عاشور مع الاهلي.. احمد حمودي يوجه رسالة إلى اللاعب

علي ناصر اليافعي يكتب: كورونا والضعف الجنسي

رسالة من رئيس الصين إلى زعماء العالم بشأن فيروس كورونا

بعد قرار الأهلي بعدم التجديد.. أسامه عرابى يوجه رسالة لـ حسام عاشور

وزير الموارد المائية: لدينا عدة سيناريوهات للتعامل مع أزمة سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواجيز يتحدون كورونا باللعب والمرح.. شاهد مقطع مثير للإعجاب

والدة كندة علوش تشعل السوشيال ميديا بجمالها الأخاذ .. صور

بالصور.. حيلة عروسين بعد إلغاء زفافهما بسبب كورونا