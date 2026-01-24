تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد العزيز جمال

تشهد حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 25 يناير 2026 أجواءً شتوية واضحة، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق الداخلية.
 

طقس شديد البرودة في الصباح والليل

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون شديد البرودة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، ثم يميل للاعتدال والدفء النسبي مع تقدم ساعات النهار، قبل أن تعود الأجواء شديدة البرودة مرة أخرى ليلًا، وهو ما يستدعي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح المبكر.

شبورة مائية قد تكون كثيفة

ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات المبكرة من الصباح.

نشاط للرياح وأتربة على بعض المناطق

كما يشهد الطقس نشاطًا للرياح على أقصى غرب البلاد، حيث قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السلوم ومطروح، مع فرص تكون أتربة عالقة على مناطق من شمال الصعيد، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الأوقات.
 

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الأحد على عدد من محافظات الجمهورية، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

الطقس في القاهرة

العظمى: 22 درجة مئوية
الصغرى: 12 درجة مئوية

الطقس في الإسكندرية

العظمى: 22 درجة مئوية
الصغرى: 11 درجة مئوية

الطقس في مطروح

العظمى: 21 درجة مئوية
الصغرى: 10 درجات مئوية

الطقس في سوهاج

العظمى: 23 درجة مئوية
الصغرى: 9 درجات مئوية

الطقس في قنا

العظمى: 25 درجة مئوية
الصغرى: 11 درجة مئوية

الطقس في أسوان

العظمى: 26 درجة مئوية
الصغرى: 13 درجة مئوية

تحذيرات ونصائح الأرصاد

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، وارتداء الملابس المناسبة للأجواء شديدة البرودة ليلًا، خاصة كبار السن والأطفال، مع متابعة النشرات الجوية بشكل دوري للاطلاع على أي تحديثات تخص حالة الطقس.

حالة الطقس الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس درجات الحرارة المتوقعة غدًا

