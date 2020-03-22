كريم فهمي: خليك فى البيت وكن قد المسئولية

نشر الفنان كريم فهمي فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، حث من خلاله المواطنين على ضرورة البقاء فى المنزل، وعلق: "خليك فى البيت خليك قد المسئولية، لينضم بذلك إلى الفنانين الذين يشاركون فى توعية الجمهور ضد فيروس كورونا.

وشارك الفنان كريم فهمى فى تحدى البقاء فى المنزل ونشر فيديو له من من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





وعبّر الفنان كريم فهمي، عن سعادته بمشاركته في أحداث الجزء الأول من مسلسل "حكايات بنات" والذي كان سبب في شهرته ومعرفة الناس به كممثل.





ونشر كريم فهمي، برومو الجزء الرابع من العمل عبر حسابه الشخصي على "الانستجرام" وعلق عليه قائلًا :" مسلسل حكايات بنات .... كلام كتير عايز اقولوا في حق المسلسل ده بس ميكفيش بوست واحد ، المسلسل ده كان له الفضل بعد ربنا ان حد يعرفني كممثل ، عايز اقول الممثل او الممثله اللي بيجتهد بدوره في المسلسل ده بيفرق معاه كتير".





وتابع: "حكايات بنات وشه حلو علي كل اللي اشتغلوا فيه و اجتهدوا و فيه امثله كتيره بقت نجوم ، مبروك لكل صناع عمل الجزء الرابع و ان شاء الله تكسروا الدنيا زي الاجزاء الاولي و مبروك بقي لطارق الجنايني صاحبي و اخويا المنتج الذكي اللي قدر يعمل للمسلسل اسم بقي براند".





واختتم حديثه قائلًا : "وصديقي رمزي لينير الوحيد المتبقي من الحرس القديم و مبروك لكل الأبطال الجداد كلهم صحابي ، ملحوظة : مازال عاصم شخصيتي المفضلة و بحبها".