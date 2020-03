سارة خليفة لوالدتها: كل سنة وانتي روحي وقلبي وعمري

View this post on Instagram

كل سنة وانتي روحي وقلبي وعمري وأحلى حاجة في حياتي وربنا يخليكي لية لانك احلى حاجة في الدنيا كلهايا مامي صاحبتي اللي بحكلها كل حاجة انتي للسعادة اسباب كل السعادة انتي ووجودك جمبي مع انك في السعودية مع اختي واول عيد ام تكوني مش معاية بس ترجعي با السلامة يارب لانك وحشتيني وانا مفتقداكي جدا جدا جدا كل سنة وانتي طيبة يا ملكة 🥰❤️#روحي #قلبي #عمري #امي #ملكتي #ملكة #عيدالام #❤️ #🥰#😍