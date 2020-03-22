سارة خليفة لوالدتها: كل سنة وانتي روحي وقلبي وعمري

هنأت الإعلامية سارة خليفة، والدتها بمناسبة عيد الأم وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ".









ونشرت سارة خليفة، صورة بصحبة والدتها وعلقت قائلة "كل سنة وانتي روحي وقلبي وعمري وأحلى حاجة في حياتي وربنا يخليكي لية لانك احلى حاجة في الدنيا كلهايا مامي صاحبتي اللي بحكيلها كل حاجة انتي للسعادة اسباب كل السعادة انتي ووجودك جمبي مع انك في السعودية مع اختي واول عيد ام تكوني مش معاية بس ترجعي با السلامة يارب لانك وحشتيني وانا مفتقداكي جدا جدا جدا كل سنة وانتي طيبة يا ملكة ❤️#روحي #قلبي".









يشار إلى أن عيد الأم أو يوم الأم هو احتفال ظهر حديثًا في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.









وقدمت سارة خليفة العديد من البرامج الناجحة، واستضافت الكثير من الشخصيات المتميزة مثل إسعاد يونس ومحمد رمضان وليلى علوى.













وشاركت سارة خليفة فى مسلسل "ست كوم التكية" وتزوجت من اللاعب محمود كهربا، لاعب نادى الزمالك، وتم الطلاق منه بعد 6 أشهر فقط.



