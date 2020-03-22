AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سارة خليفة لوالدتها: كل سنة وانتي روحي وقلبي وعمري

الأحد 22/مارس/2020 - 05:27 ص
سارة خليفة ووالدتها
سارة خليفة ووالدتها
Advertisements
محمد بدران
هنأت الإعلامية سارة خليفة، والدتها بمناسبة عيد الأم وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


ونشرت سارة خليفة، صورة بصحبة والدتها وعلقت قائلة "كل سنة وانتي روحي وقلبي وعمري وأحلى حاجة في حياتي وربنا يخليكي لية لانك احلى حاجة في الدنيا كلهايا مامي صاحبتي اللي بحكيلها كل حاجة انتي للسعادة اسباب كل السعادة انتي ووجودك جمبي مع انك في السعودية مع اختي واول عيد ام تكوني مش معاية بس ترجعي با السلامة يارب لانك وحشتيني وانا مفتقداكي جدا جدا جدا كل سنة وانتي طيبة يا ملكة ❤️#روحي #قلبي".


يشار إلى أن عيد الأم أو يوم الأم هو احتفال ظهر حديثًا في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.


وقدمت سارة خليفة العديد من البرامج الناجحة، واستضافت الكثير من الشخصيات المتميزة مثل إسعاد يونس ومحمد رمضان وليلى علوى.



وشاركت سارة خليفة فى مسلسل "ست كوم التكية" وتزوجت من اللاعب محمود كهربا، لاعب نادى الزمالك، وتم الطلاق منه بعد 6 أشهر فقط.

View this post on Instagram

كل سنة وانتي روحي وقلبي وعمري وأحلى حاجة في حياتي وربنا يخليكي لية لانك احلى حاجة في الدنيا كلهايا مامي صاحبتي اللي بحكلها كل حاجة انتي للسعادة اسباب كل السعادة انتي ووجودك جمبي مع انك في السعودية مع اختي واول عيد ام تكوني مش معاية بس ترجعي با السلامة يارب لانك وحشتيني وانا مفتقداكي جدا جدا جدا كل سنة وانتي طيبة يا ملكة 🥰❤️#روحي #قلبي #عمري #امي #ملكتي #ملكة #عيدالام #❤️ #🥰#😍

A post shared by سارة خليفة - Sarah Khalifa (@sara_khaliifa) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سارة مجدي تكتب:الدراما كوين فينا وربنا هادينا 2

أنغام تعلن إصابتها بمرض يؤثر على صوتها.. اعرف التفاصيل

برفقة والدتها.. منة فضالي تستعرض جمالها بفستان أصفر.. شاهد

برسالة مؤثرة.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد والدتها

شاهد.. زيزي عادل برفقة والدتها

بصورة مع والده.. كريم محمود عبد العزيز يهنئ والدته بعيد الأم

ترشيحاتنا

أعراض إذا ظهرت عليك قد تكون مصابا بـ فيروس كورونا.. فيديو

أبرزها الثوم والبصل.. أستاذة مناعة تحدد الأغذية التي تقوي جهاز المناعة .. فيديو

جونسون يعلن كارثة بشأن كورونا: بريطانيا ستصبح مثل إيطاليا

بعد نجاحه في نيجيريا.. ترامب يزف بشرى للعالم: اكتشاف علاج جديد لـ كورونا

بيشتغلوا جوا النار.. متعافٍ من كورونا يتحدث عن أطباء العزل..مداخلة

برلماني يكشف سبب تعيين الرئيس السيسي مستشارا صحيا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي

شاهد .. فتاة أردنية ترقص وسط الشارع وتخالف حظر تجوال كورونا

قبل الحمل.. 10 إطلالات جريئة وملفتة لـ ريهام حجاج