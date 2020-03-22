قلبي الجميل.. تامر هجرس يوجه رسالة إلى والدته احتفالا بـ عيد الأم

هنأ الفنان تامر هجرس والدته بمناسبة عيد الأم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشر تامر هجرس صورة بصحبة والدته وعلق قائلًا: "كل عيد أم وانتي طيبه يا احلي ماما في الدنيا ربنا يحميكي😘 ... عيد أم سعيد ، قلبي الجميل من ذهب ماماسيتا كنز وأنت فخور جدا بك بارك الله فيك ... أنت تجعل الأشياء أفضل في الحياة ببساطة عن طريق التواجد هناك".









يشار إلى أن عيد الأم أو يوم الأم هو احتفال ظهر حديثًا في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.





وشارك تامر هجرس خلال الموسم الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل "بدل الحدوتة 3".



