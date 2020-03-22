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أخبار العالم

عاد من جديد .. الصين تعلن 6 حالات وفيات وإصابات بـ كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الصين ارتفاعا جديدا في أعداد وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، والذي جاء معدله أعلى نسبيا من الأيام القليلة الماضية.

وبحسب التلفزيون الصيني، سجلت السلطات الصحية 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، 45  منها قادمة من الخارج.

كما سجلت 6 وفيات جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3261.

فيما لم تسجل أي حالات داخل إقليم هوبي، بؤرة انطلاق وتفشي  فيروس كورونا.

وكانت الصين أعلنت يوم أمس السبت، عدم تسجيلها أي حالات إصابة جديدة محلية بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في مختلف مناطق ومدن ومقاطعات البلاد لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة ، في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 41 حالة إصابة وافدة لمسافرين قادمين للصين.

وأوضحت أنه تم تسجيل سبع حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا جميعها في مقاطعة هوبي ليرتفع بذلك عدد الوفيات خلال ال24 ساعة الماضية إلى 3255 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 81008 شخصا.

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