عاد من جديد .. الصين تعلن 6 حالات وفيات وإصابات بـ كورونا

أعلنت الصين ارتفاعا جديدا في أعداد وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، والذي جاء معدله أعلى نسبيا من الأيام القليلة الماضية.





وبحسب التلفزيون الصيني، سجلت السلطات الصحية 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، 45 منها قادمة من الخارج.





كما سجلت 6 وفيات جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3261.





فيما لم تسجل أي حالات داخل إقليم هوبي، بؤرة انطلاق وتفشي فيروس كورونا.



