بعد نجاحه في نيجيريا.. ترامب يزف بشرى للعالم: اكتشاف علاج جديد لـ كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن دواء الملاريا يظهر نتائج مشجعة لاستخدامه في التعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأضاف ترامب عبر حسابه على تويتر: «تناول مادتي هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين معًا، يحمل فرصة حقيقية ليكون أحد أكبر مغيري قواعد اللعبة في تاريخ الطب».





وأشاد ترامب بستجيل حالتي شفاء من فيروس كورونا في نيجيريا باستخدام العقار المضاد لمرض الملاريا في العلاج.





ويحذر مسؤولو الصحة النيجيريين من العلاج الذاتي دون الرجوع للمختصين، بعد ارتفاع الطلب على الدواء في مدينة لاجوس التي يسكنها 20 مليون شخص.





وقالت أوريولوا فينيه، كبير المساعدين الصحيين لحاكم لاجوس ، في مقابلة صحفية إن شخصين أُدخلا المستشفى في لاجوس بسبب تناول جرعات زائدة من الكلوروكين.





وأضافت:"'لا يزال الكلوروكين في مرحلة اختبار بالاشتراك مع أدوية أخرى ولم يتم التحقق منه بعد كخيار وقائي أو علاجي أو علاجي".





وأعلنت نيجيريا، أكثر دول أفريقيا سكانا عن 22 إصابة بفيروس كورونا حتى امس السبت.



