سنغافورة تقرر منع دخول جميع السائحين إلى أراضيها بسبب كورونا

ذكرت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية أن السلطات في سنغافورة قررت منع جميع السائحين من الدخول والعبور إلى البلاد، بهدف مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





إلى ذلك، أعلنت سنغافورة، أمس السبت، وفاة حالتين مصابتين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الوفيات لرجل وامرأة كانا يعانيان من مشاكل صحية أخرى. وهي أول حالات وفيات في البلاد جراء فيروس كورونا.





وكانت سنغافورة قد أكدت في وقت سابق إصابة 385 شخصا بالفيروس وتفادت، حتى الإعلان الأخير، الحديث عن وفيات منذ ظهور الفيروس بها في أواخر يناير الماضي.





وتماثلت 131 حالة للشفاء التام في سنغافورة، حتى أمس الجمعة,



