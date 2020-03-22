بسبب كورونا.. شركات الطيران الأمريكية تواجه كارثة كبرى وتهدد الكونجرس

وجهت شركات الطيران الأمريكية مطالبات عاجلة إلى الكونجرس الأمريكي لتقديم المساعدة مهددة بالاضطرار إلى تسريح أعداد مهولة من الموظفين، بسبب الآثار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19".





وبحسب "فرانس برس"، طالب المدراء التنفيذيون لكبرى شركات الطيران الأمريكية الكونجرس بإقرار مساعدة طارئة لتجنب تسريح واسع النطاق لموظفي هذا القطاع البالغ عددهم 750 ألفا.





وقالوا في رسالتهم إلى الكونجرس: "ما لم يقر منح حماية أجور العمال فورا، سيضطر كثر من بيننا لاتخاذ تدابير قاسية على غرار إعطاء إجازات قسرية".





وطالبت شركات الطيران الكونجرس بضرورة التحرك الفوري واصفة الوضع بالطارئ وغير المسبوق.





وأشارت الوكالة إلى أن الرابطة تمثل شركات "أمريكان إيرلاينز" و"يونايتد إريلاينز"، و"دلتا إيرلاينز"، و"ساوث وست إيرلاينز"، وشركتي الشحن "فيديكس" و"يو بي إس".





ويحاول المدراء التنفيذيون التصدي للتقارير السلبية التي تفيد بأن شركات الطيران التي حققت في السنوات الأخيرة أرباحا بمليارات الدولارات، لجأت في تلك الفترة إلى إعادة شراء الأسهم وغيرها من التدابير لمكافأة المساهمين، بدلا من زيادة رواتب الموظفين أو تأسيس صندوق احتياطي.



