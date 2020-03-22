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أخبار البلد

تمكين الكفاءات.. حركة ترقيات بوزارة السياحة والآثار

الأحد 22/مارس/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
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محمد الإسكندراني
في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تمكين الكفاءات من أبنائها وتصعيدهم لترقي المناصب القيادية، وكذلك الاعتماد على الكوادر المتميزة من ذوي الخبرة، وسعيًا للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته، أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عدة قرارات لدفع العمل بالوزارة وبقطاعاتها المختلفة، حيث كلف يمنى البحار معاون الوزير للشئون الفنية، لشغل منصب مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية عن طريق الندب الكلي لمدة عام. 

وتكليف أحمد عبيد لشغل منصب مساعد وزير السياحة والآثار لشئون قطاع مكتب الوزير بطريقة الندب الكلي ولمدة عام.

كما كلف الدكتور أسامة طلعت أستاذ ورئيس قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار بجامعة القاهرة ، لشغل منصب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار بطريقة الإعارة ولمدة عام واحد، وذلك خلفا للدكتور جمال مصطفي الذي كلف بأعمال نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
تمكين الكفاءات.. حركة ترقيات بوزارة السياحة والآثار
تمكين الكفاءات.. حركة ترقيات بوزارة السياحة والآثار
تمكين الكفاءات.. حركة ترقيات بوزارة السياحة والآثار
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