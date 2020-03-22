تشميع مقهى بالمنوفية لعدم التزامها بمواعيد الغلق

شنّت الوحدة المحلية بسرس الليان بمحافظة المنوفية حملة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تم خلالها تشميع مقهى بناحية المدينة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وتداول الشيشة وعدم وجود شهادة صحية، حيث تم تحرير محضر جنح ضد صاحبها رقم 1045 لسنة 2020 لمخالفتها تعليمات قرار رئيس مجلس الوزراء.





يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار شن الحملات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المقاهى والكافتيريات والمحال العام والمولات التجارية وعدم تداول الشيشة بنطاق المحافظة، فى إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.



