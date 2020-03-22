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اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 22 مارس 2020

الأحد 22/مارس/2020 - 10:55 ص
الدرهم الاماراتى
الدرهم الاماراتى
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علياء فوزى
سجلت أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارا خلال مستهل تعاملات اليوم، الأحد 22 مارس 2020.

واستقر سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.28 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر إيران للتنمية ليسجل 4.25 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتى فى بنكي "كريدى أجريكول وعودة" عند 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى في البنك الأهلى 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف المتحد 4.22 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
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