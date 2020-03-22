شاهد.. كيف بدت أنغام في أول ظهور لها بعد انفصالها عن أحمد إبراهيم

ظلت الفنانة أنغام مختفية عن الأنظار لأسابيع بعد إعلان زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم انفصالهما، ولكنها خرجت أخيرا على جمهورها في فيديو نشرته الجمعة الماضية.









وأطلت أنغام مرتدية ملابس رياضية ونظارة شمس، في أول ظهور لها بعد الانفصال.





وعلق أحمد إبراهيم على الأمر من خلال مداخلة تليفونية لأحد البرامج، وقال: "مفيش أي حاجة هو بوست.. لأنه فيه تجاوزات بتحصل من بعض المتطفلين.. وبالتالي أنا بالنيابة عن الدنيا كلها بعتذر لها أن هي ماتزعلش من تجاوزات الناس المريضة".



