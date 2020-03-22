وقف طباعة الصحف الورقية .. قرارات جديدة لـ سلطنة عٌمان لمنع انتشار كورونا

قررت اللجنة العليا فى سلطنة عمان المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا المستجد إتخاذ مجموعة من القرارات المهمة التى من شأنها تقويض حركة انتقال وانتشار الفيروس المستجد كوفيد-19، علمًا بأن سيبدا تنفيذها بدءًا من غد الإثنين





وجاءت القرارات على النحو التالى:-





وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها، ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التى تصدر خارج السلطنة.









منع التجمعات بكافة أنواعها فى الأماكن العامة وإتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين.









إغلاق كافة محلات الصرافة، على أن تقوم البنوك بتقديم خدمات الصرافة





تقليص عدد الموظفين الموجودين فى مقرات العمل فى الجهات الحكومية إلى ما لايزيد عن 30% من إجمالى الموظفين.





إغلاق قاعات المراجعين فى جميع المؤسسات الحكومية والخاصة واستخدام الخدمات الإلكترونية





وقد أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19).





وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي الحالات المسجلة في السلطنة بلغ 55 حالة، منها 17 تماثلت للشفاء.



