لمواجهة فيروس كورونا .. جامعة بنها تستقبل الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أن الجامعة قد بدأت بالفعل في تفعيل منظومة الشكاوى الجديدة وتحويل الشكاوى الورقية إلى إلكترونية منذ أبريل الماضى.





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وأشار السعيد إلى أن المنظومة الجديدة للشكاوى تم تطبيقها داخل 19 وحدة على مستوى الجامعة وكلياتها والمستشفيات والمدن الجامعية لضمان سهولة استقبال وتسجيل الشكاوى وسرعة الفحص والرد عليها بما يضمن توفير الوقت والجهد.





وقال رئيس الجامعة إنه أعطى تعليمات لإدارة خدمة المواطنين بإدارة الجامعة بعدم استقبال الشكاوى الورقية واستقبال الشكاوي إلكترونيًا، وذلك نظرا للظروف الحالية والاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتحسبًا لمنع وانتشارالعدوى، وحفاظًا على سلامة العاملين والمترددين على الجامعة.





وأضاف السعيد أن الجامعة تستقبل الشكاوي إلكترونيًا على رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg أومن خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء.





يذكر أن جامعة بنها تعد من أوائل الجامعات الحكومية، التي بدأت في تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتفاعل والرد عليها بمعدل إنجاز تجاوز97% ، كما تم تنظيم ورش عمل لربط الجهات التابعة للجامعة والرد علي الشكاوى من خلال المنظومة الجديدة.



