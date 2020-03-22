وصول 255 ألف جوانتي و6 آلاف كمامة لمستشفيات دمياط

دشّن البرلمانى ضياء الدين داوود ،عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، وبالتنسيق مع عدد من أبناء محافظة دمياط ، حملة تبرعية لشراء بعض المستلزمات الطبية التى تحتاجها مستشفيات دمياط لمواجهة فيروس كورونا.

استلمت صباح اليوم، مديرية الصحة بدمياط، 255 ألف جوانتي طبي و6 آلاف ماسك طبي "كمامة" لمواجهة كورونا في المحافظة، ولدعم قطاع الرعاية الصحية بالمحافظة في مواجهة أزمة كورونا.





من جانبه صرح النائب ضياء الدين داوود "لصدى البلد"، إنه إيمانًا بالمشاركة المجتمعية من ابناء محافظة دمياط ودورهم الوطنى في الوقوف بجانب ابناء محافظتهم دمياط بتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة الفيروس اللعين واغلب المتبرعين من ابناء المحافظة البسطاء والحاملين على أعناقهم الوقوف جنبا الى جنب بجانب المسؤولين والتنفيذيين لمواجهة الأزمة.





وأشار إلي أن العدد الذى تم توفيره تحتاجه دمياط أضعاف بكثير للوقاية من هذا الفيروس فالمبادرة ما هى إلا دعوة لأبناء دمياط المخلصين للتبرع وتوفير تلك المستلزمات الطبية لتوزيعها على القطاع الصحى بمستشفيات والمواطنين أيضا في الشوارع لحمايتهم من هذا الفيروس.

وأوضح أن المبادرة مستمرة لتوفير مستلزمات أخرى لجميع المستشفيات لمد خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا وهو المستشفيات، فالمستشفيات والأطباء والتمريض هم خط الدفاع الأول فهم الجيش الأبيض لمواجهة هذا الفيروس وأيضًا للمجهود الوطنى دوره لدعمهم.