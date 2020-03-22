تعليق مجدي عبدالغني على تمديد الأهلي عقد وليد سليمان عامين

وكانت لجنة التخطيط للكرة في الأهلي برئاسة محسن صالح عقدت اجتماعا الجمعة الماضى مع حسام عاشور لحسم مصير اللاعب، وأعلنت عقب ذلك رحيل اللاعب بناء على رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للشياطين الحمر.

وكانت لجنة التخطيط للكرة في الأهلي برئاسة محسن صالح عقدت اجتماعا الجمعة الماضى مع حسام عاشور لحسم مصير اللاعب، وأعلنت عقب ذلك رحيل اللاعب بناء على رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للشياطين الحمر.

أبدى مجدى عبدالغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ، عدم رضاه عن قيام مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتجديد عقود وليد سليمان الملقب بـ الحاوى لمدة سنتين.

أبدى مجدى عبدالغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ، عدم رضاه عن قيام مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتجديد عقود وليد سليمان الملقب بـ الحاوى لمدة سنتين.

وقال البلدوزر فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": كان يتعين على مجلس إدارة النادى الأهلي التريث فى تمديد تعاقد وليد سليمان وتجديد العقود لمدة عام واحد فقط قابلة للتجديد من عدمه وفقا لمستوى اللاعب خلال الفترة المقبلة فى ظل أن اللاعب تخطى عمره الثلاثين عاما.

وقال البلدوزر فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": كان يتعين على مجلس إدارة النادى الأهلي التريث فى تمديد تعاقد وليد سليمان وتجديد العقود لمدة عام واحد فقط قابلة للتجديد من عدمه وفقا لمستوى اللاعب خلال الفترة المقبلة فى ظل أن اللاعب تخطى عمره الثلاثين عاما.

وأضاف: عندما رحل إلى البرتغال وتعاقد فى أحد الأندية الشهيرة بها تمسك مسئولى النادى البرتغالى بإبرام العقود لمدة عامين فقط رغم أنى كنت حينها فى أعلى مستوياته الفنية وارتديت قميص منتخب مصر الوطنى إلا أن وجهة النظر الفنية لديهم أكدت على ضرورة مراقبتى فنيا وبدنيا على مدار فترة التعاقد كى يتم التمديد للعقود مجددا.

يذكر أن مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب أعلن عن رحيل حسام عاشور الملقب بـ المسمار عن الفريق بنهاية الموسم الكروى الجارى بناءً على رغبة رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الذى رفض بشدة التجديد لقائد القلعة الحمراء التاريخي.

يذكر أن مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب أعلن عن رحيل حسام عاشور الملقب بـ المسمار عن الفريق بنهاية الموسم الكروى الجارى بناءً على رغبة رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الذى رفض بشدة التجديد لقائد القلعة الحمراء التاريخي.

وعرض مجلس إدارة القلعة الحمراء على حسام عاشور الاعتزال والعمل بالنادي بجانب توفير دراسة أوروبية له فى العمل الإدارى والفنى بعد خروجه من حسابات فايلر بشكل رسمى، وهو ما رفضه عاشور وقرر البحث عن نادٍ آخر وخوض تجربة احترافية جديدة.





وخرج بعدها اللاعب وقال في تصريحات صحفية : "الأهلي طلب مني الاعتزال أو اللعب لناد آخر ولم أحسم مصيري حتى الآن، بالطبع كنت أتمنى إنهاء مسيرتي في القلعة الحمراء لكن الأهلي باعني.