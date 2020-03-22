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الأم المثالية بـ الجيزة: نعيش العصر الذهبي للمرأة وذوي الهمم في عهد الرئيس السيسي

الأحد 22/مارس/2020 - 04:25 م
صفاء مصطفى، الفائزة
صفاء مصطفى، الفائزة بجائزة الام المثالية على محافظة الجيزة
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فرح علاء الخولي

عرض برنامج "انبوكس" على قناة "صدى البلد 2" تقريرا عن واحدة من الأمهات المثاليات بمناسبة احتفالات عيد الأم.


صفاء مصطفى، الفائزة بجائزة الأم المثالية على محافظة الجيزة ووالدة فتاة من ذوي الهمم، وهي البطلة لبنى مصطفى بطلة العالم والعرب والشرق الاوسط في السباحة، حاصلة على 184 ميدالية، وحصلت على أربع بطولات عالم في السباحة، و6 بطولات إقليمية.


قالت صفاء مصطفى انها عملت كمدرسة متطوعة لذوي الهمم على مدار 17 عاما، ثم حصلت على دبلومة في التخاطب، وان ابنتها هي السبب الأساسي لتميزها، موضحة ان تربية طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بها الكثير من الصعوبات، معقبة: "لما بتربي حد من ذوي القدرات الخاصة كأنك بتربي عشرة أطفال في نفس الوقت".


وتابعت أن تكاتف الأسرة أهم شيء، لأنه يجعل الأمر سهلا في تربية ذوي القدرات الخاصة، ويبث الثقة في الطفل، وأن والدها يسعى دائمًا لتحقيق أحلامها وتنمية كل مهاراتها وصقل شخصيتها لتكون مثلها مثل أقرانها.


وأشارت الى انه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت عامها الذهبي، بالإضافة إلى اهتمامه الكبير بذوي الهمم وسماعهم كواحدة من شرائح المجتمع المهمة والمؤثرة والحرص على حضور فعاليتهم دون التقليل من شأنهم.

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