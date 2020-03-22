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حوادث

ضبط ربة منزل دفنت رضيعها أسفل عقار بالعاشر من رمضان

الأحد 22/مارس/2020 - 04:58 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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محمد الطحاوي

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، من ضبط ربة منزل، متهمة بدفن جثة رضيعها أسفل أرضية وحدة سكنية كانت استأجرتها بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، وذلك بعد وفاته دون الحصول علي تصريح دفن.

 

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي بالعثور على جثة رضيع أسفل أرضية وحدة سكنية يملكها بدائرة القسم.


وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم ثانٍ العاشر من رمضان، إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة رضيع مدفون أسفل أرضية الشقة، وأن والدته، تُدعى "أمينة.ال" 38 سنة، ربة منزل، كانت مستأجرة الشقة، وحينما توفي طفلها دفنته دون الإبلاغ عن وفاته.

 

تم ضبط المتهمة، وجار تحرير المحضر اللازم، ونقل الجثة إلى مشرحة إحدى المستشفيات، وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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