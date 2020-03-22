تطور مفاجئ يهدد إقامة أولمبياد طوكيو 2020 في موعدها

قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " تأجيل قرعة منافسات كرة القدم المقرر إقامتها بأولمبياد طوكيو والتى من المقرر إقامتها فى منتصف العام الجارى وفقا لما هو محدد لها .
وأرسل الاتحاد الدولى للفيفا خطابا رسميا إلى الاتحادات الرياضية المختلفة يفيد بتأجيل قرعة الأولمبياد والتي كان مقررا لها يوم 23 إبريل القادم بزيورخ .
وطالبت اللجنة الأولمبية البرازيلية اللجنة الدولية بضرورة تأجيل الأولمبياد المقبلة ، وهو الأمر نفسه بالنسبة للاتحاد الإسبانى لكرة القدم، وأيضا الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى .
كما طالب الاتحاد الإيطالي للسباحة والاتحاد الفرنسى لكرة القدم بضرورة تأجيل الأولمبياد أيضا نتيجة التفشي الخطير لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية .
وأرسل الاتحاد الدولى للفيفا خطابا رسميا إلى الاتحادات الرياضية المختلفة يفيد بتأجيل قرعة الأولمبياد والتي كان مقررا لها يوم 23 إبريل القادم بزيورخ .
وأصبحت دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو مهددة بالتأجيل أو الإلغاء فى ظل انتشار فيروس كورونا الخطير بشكل موسع فى الفترة الأخيرة .
وشهدت الساعات القليلة الماضية، مطالب رسمية من قبل عدد من الدول بشأن تأجيل مسابقة أولمبياد طوكيو نتيجة تفشي فيروس كورونا بشكل قوى فى العالم أجمع .
وطالبت اللجنة الأولمبية البرازيلية اللجنة الدولية بضرورة تأجيل الأولمبياد المقبلة ، وهو الأمر نفسه بالنسبة للاتحاد الإسبانى لكرة القدم، وأيضا الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى .
كما طالب الاتحاد الإيطالي للسباحة والاتحاد الفرنسى لكرة القدم بضرورة تأجيل الأولمبياد أيضا نتيجة التفشي الخطير لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية .