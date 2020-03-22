ادعم عمال اليومية.. حساب بنكي جديد للتبرع لأصحاب العمالة غير المنتظمة

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فتح حساب بنكي للتبرع لمبادرة "ادعم عمال اليومية"، بداية من الغد وتشكيل لجنة لوضع الآلية اللازمة لتنفيذ تلك المبادرة، لضمان عدم تضرر تلك الفئة بأي شكل من الأشكال.



وأشار المحافظ إلى أن المبادرة لها دوران أساسيان أولهما تكثيف حملات التوعية خاصة في الأماكن الشعبية البسيطة والآخر وضع الآلية اللازمة لجمع التبرعات لدعم العمالة اليومية .



جاء ذلك خلال إطلاق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، وممثلي جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية، وأعضاء مجلس النواب، والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ومسئولي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة.



وقال المحافظ، إن هذه المبادرة التي تأتي في الأساس من منطلق تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، في الحفاظ على صحة المواطن المصري، وتحمل أية خسائر مادية، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لإتمام هذا الاجتماع وتنفيذ إجراءات وتعليمات الحكومة المصرية.



واستمع المحافظ إلى اقتراحات المشاركين والتي كان أهمها إعداد قاعدة بيانات من خلال المحافظة والتضامن الاجتماعي لحصر أعداد العمالة اليومية المسجلين بالقوى العاملة وغير المسجلين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذا تقسيم الدعم إلى دعم مادي ومعنوي من خلال تبرعات السلع الغذائية، فضلا عن إطلاق حملة توعية شاملة على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من المقترحات، التي أكد المحافظ أن اللجنة المشكلة ستقوم بتحديد كافة النقاط اللازمة التي ستدعم المبادرة.