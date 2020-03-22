لا يوجد أغلى من حياة البشر.. المخرج أمير رمسيس يتضامن مع حملة وقف تصوير المسلسلات بسبب كورونا

عبّر المخرج أمير رمسيس، عن تضامنه مع حملة وقف تصوير مسلسلات رمضان لمدة اسبوعين، خوفا من تفشي فيروس كوفيد 19،.





وقال أمير رمسيس، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" اوقفوا التصوير بشكل مؤقت .. لا يوجد ما هو أثمن من حياة البشر".





ودعمت الكاتبة مريم نعوم الفكرة، حيث كتبت من خلال حسابها الشخصي على "فيسبوك"، قائلة: "أنا عارفة إن اللي هقوله ده هيزعل ناس كتير.. ومنهم فريق عمل مسلسلنا لرمضان.. بس اللهم قد بلغت.. كل التصوير لازم يقف ١٥ يوما (مع دفع جزء من الأجر للعمال).. نوقف لغاية أول أسبوع في أبريل.. يعني هيبقى فاضل أسبوعين تصوير على بداية رمضان.. و٣ أسابيع تصوير داخل رمضان".



