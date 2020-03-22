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فن

لا يوجد أغلى من حياة البشر.. المخرج أمير رمسيس يتضامن مع حملة وقف تصوير المسلسلات بسبب كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 07:13 م
أمير رمسيس
أمير رمسيس
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آيه عاطف
عبّر المخرج أمير رمسيس، عن تضامنه مع حملة وقف تصوير مسلسلات رمضان لمدة اسبوعين، خوفا من تفشي فيروس كوفيد 19،.

وقال أمير رمسيس، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"اوقفوا التصوير بشكل مؤقت .. لا يوجد ما هو أثمن من حياة البشر".

ودعمت الكاتبة مريم نعوم الفكرة، حيث كتبت من خلال حسابها الشخصي على "فيسبوك"، قائلة: "أنا عارفة إن اللي هقوله ده هيزعل ناس كتير.. ومنهم فريق عمل مسلسلنا لرمضان.. بس اللهم قد بلغت.. كل التصوير لازم يقف ١٥ يوما (مع دفع جزء من الأجر للعمال).. نوقف لغاية أول أسبوع في أبريل.. يعني هيبقى فاضل أسبوعين تصوير على بداية رمضان.. و٣ أسابيع تصوير داخل رمضان".

وأضافت: "أعتقد المسلسلات كلها ممكن تتقفل ١٥ حلقة خلال الـ ٥ أسابيع تصوير دول.. الناس اللي بدأت بدري تقفل أول ١٥ حلقة وتعرض النص الأول من رمضان.. وتكمل تصوير عادي عشان الدنيا ماتفرطش منهم والـ ١٥ حلقة التانيين يتعرضوا ما بين العيدين.. والناس اللي بدأت متأخر تعرض النص الثاني من رمضان.. وبرضه تكمل تصوير وتعرض بعد رمضان برضه".

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