شاهد.. علامة تجارية جديدة لشركة نيسان وسيارتها Z الرياضية.. صور

أعلنت شركة نيسان اليابانية عن تغير شعارها التجاري لسياراتها الجديدة وظهور شعارًا جديدًا لسيارة Z الرياضية ، ولكن هذه المرة عبر موقعها الرسمى على الإنترنت بسبب الغاء جميع التجمعات لانتشار فيروس كورونا.

تصميم شركة نيسان الجديد يعتبر أكثر بساطة من السابق ، وتم تسجيله مؤخرًا في دول مثل بريطانيا وشيلي والأرجنتين وبيرو وأوروغواي ، حيث يتبنى تصميمًا بسيطًا ثنائي الأبعاد مع نص أسود.

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أما عن شعار Z الجديد استلهم تصميمه من الماضي ، وتم تسجيله في كل من كندا ونيوزيلندا، كما أنه يتبنى تصميمًا بسيطًا أحادي اللون، وبالمقارنة مع شعار Z المستخدم في سيارة 370Z ، يتميز التصميم الجديد بخط مميز مشابه للخط المستخدم في طرازات داتسون 240Z و260Z و280Z.





وكانت شركة نيسان قد لمحت فى الماضى عن سيارتها الرياضية القادمة وشعارها الجديد Z ، لذلك فان تكهنات خبراء السيارات العالميين أصبحت صحيحة و ستحظى بتصميم كلاسيكي مستوحى من 240Z .





وما يزال من غير الواضح ما إذا كانت نيسان تنوي استخدام هذا الشعار الجديد لعلامتها التجارية عبر الإنترنت فقط كما تفعل بي ام دبليو بشعارها الشفاف أم أنها ستكون بمثابة شارة جديدة لطرازات نيسان المستقبلية.